Хто переміг на виборах мерів: результати екзит-полів (остаточні дані)

Комітет виборців України, Київський міжнародний інститут соціології та центр соціальних та маркетингових досліджень "СОЦИС" оприлюднили дані екзит-полів щодо другого туру місцевих виборів в Україні.

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Київ

За даними КВУ, на виборах мера Києва за Кличка проголосували 64,7% виборців, за Березу – 35,3%. Кличко був кандидатом у мери від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», а Береза - від Партії рішучих громадян.

У свою чергу КМІС оприлюднив такі цифри: у другому турі виборів мера Києва нинішній міський голова Віталій Кличко (партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність») набрав 64,7% голосів, Борислав Береза (Партія рішучих громадян) – 35,3%. У Києві було опитано 3457 респондентів на 60 виборчих дільницях.

Дніпропетровськ

За інформацією СОЦИС, на виборах мера Дніпропетровська за Бориса Філатова проголосували 62% виборців, за Олександра Вілкула 38%. Філатов балотувався на посаду міського голови Дніпропетровська від політичної партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП», Вілкул - від партії «Опозиційний блок».

Також, за даними КМІС, у другому турі виборів мера Дніпропетровська за Бориса Філатова (партія «УКРОП») проголосували 62% виборців, за Олександра Вілкула («Опозиційний блок») - 38%. Було опитано 5033 респондентів на 60 виборчих дільницях.

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Львів

У Львові в другому турі виборів мера кандидатуру нинішнього міського голови Андрія Садового (об‘єднання «Самопоміч») підтримали 61,4% виборців, кандидатуру екс-віце-спікера парламенту, військовослужбовця Збройних сил України Руслана Кошулинського (ВО «Свобода») – 38,6%. Такими є результати екзит-полу КМІС.

Івано-Франківськ

У другому турі виборів мера Івано-Франківська за Руслана Марцінківа (ВО "Свобода") проголосували 56,1%, за Ігоря Насалика (БПП "Солідарність") – 43,9%. Про це йдеться у результатах КМІС.

Запоріжжя

У другому турі виборів мера Запоріжжя Володимир Буряк (самовисуванець, головний інженер МК «Запоріжсталь») набрав 55,4% голосів виборців, а Микола Фролов (БПП «Солідарність») – 44,6%. Такі результати оприлюднив КМІС.

Екзит-пол, проведений Інститутом Горшеніна, показав наступні цифри: Володимир Буряк набрав 57,5% голосів виборців, а Микола Фролов – 42,5%.

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Луцьк

За даними КМІС, у Луцьку під час другого туру виборів міського голови нинішній мер Микола Романюк («БПП «Солідарність») отримав 56,6% голосів виборців, а кандидат від партії «УКРОП», голова правління фонду екс-голови Одеської ОДА Ігоря Палиці «Новий Луцьк» Олександр Товстенюк – 43,4%.

Херсон

У Херсоні на виборах міського голови кандидатуру чинного мера Володимира Миколаєнка підтримали 71,05% виборців, Владислава Мангера - 25,3%. Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного регіональним представництвом ВГО "Асоціація фахівців оцінки" в Херсонській області, які опублікувало херсонське обласне відділення Комітету виборців України.

Всього під час проведення дослідження опитали 1390 виборців на 36 дільницях. Передбачувана похибка – 4%.

Павлоград

За даними КМІС, у Павлограді у другому турі виборів міського голови Анатолій Вершина («Опозиційний блок») отримав 55% голосів виборців, Євген Тєрєхов (партія «УКРОП») – 45%.

Чернігів

У Чернігові у другому турі виборів міського голови перемагає кандидат від "Нашого краю", чинний мер Олександр Соколов. За інформацією аналітичного центру "Соціомодус", Соколов перемагає у другому турі виборів із результатом 52,7% голосів, Владислав Атрошенко («Блок Петра Порошенка «Солідарність») має 47,3% голосів. До опитування залучено 7642 виборці на 42 дільницях.

Вінниця

У Вінниці, згідно з даними екзит-полу КВУ, у другому турі виборів перемагає виконуючий обов’язки вінницького міського голови Сергій Моргунов, який набрав 66% голосів виборців. Конкурентка Моргунова на посаду мера Вінниці з вінницького осередку партії «Батьківщина» Людмила Щербаківська набрала 31% голосів.

Відзначимо, що голова ЦВК Михайло Охендовський заявив: протягом другого туру спостерігалась наднизька явка виборців на дільниці. За його словами, цілком імовірно, що явка становитиме близько 30%.