СБУ затримала ще одного учасника оборудки з передачі Януковичу "Межигір'я"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Герасименко у 2007 році був директором ТОВ "Медінвесттрейд". Саме цьому підприємству було передано державний комплекс "Межигір’я" у селі Нові Петрівці. Це був один з етапів оборудки з привласнення резиденції екс-президентом Януковичем», - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, колишній директор «Медінвесттрейду» збирався втекти від українського правосуддя на територію, тимчасово окуповану терористами.

Затриманого вже доставлено до Генеральної прокуратури України для проведення слідчих дій, додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада СБУ затримала в Києві колишнього заступника керівника Державного управління справами часів президентства Віктора Януковича Василя Гулика.

"У Києві СБУ затримала колишнього заступника керівника ДУС часів Януковича, заступника керівника ДУС, який допомагав Януковичу красти державне майно - резиденцію «Межигір’я» у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області та землі мисливських угідь Сухолуччя у тому ж районі", - заявили в СБУ.