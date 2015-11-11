CБУ затримала спільника Януковича, причетного до незаконного заволодіння Межигір'ям та Сухолуччям
Співробітники служби безпеки України затримали у Києві Василя Гулика – заступника керівника Державного управління справами часів екс-президента Януковича - причетного до незаконного заволодіння Межигір'ям та Сухолуччям.
Як повідомляє прес-служба СБУ, колишній чиновник перебував у загальнодержавному розшуку.
Зазначається, що Гулик був одним із спільників Януковича у незаконному заволодінні землями Межигір’я і Сухолуччя.
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«Також він у 2007-2010 роках очолював товариство з обмеженою відповідальністю «Київуніверсалсервіс», через яке протиправно переводилися у готівку кошти, у тому числі й державні. За рахунок виведених у "тінь" грошей товариство обслуговувало Межигір’я», - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, колишнього заступника керівника Держуправління справами доставлено до Генеральної прокуратури для проведення слідчих дій.