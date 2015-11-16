G20 завила, що тероризм не повинен асоціюватися з жодною релігією

Про це йдеться в заяві «Групи двадцяти» щодо боротьби з тероризмом, прийнятій сьогодні в Антальї.

«Ми залишаємося єдині в боротьбі з тероризмом. Поширення діяльності терористичних організацій та значне збільшення в усьому світі кількості актів тероризму завдають прямої шкоди підтриманню міжнародного миру і безпеки і ставлять під загрозу наші невтомні зусилля щодо зміцнення глобальної економіки та забезпечення сталого зростання та розвитку», - йдеться в документі.

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У заяві наголошується, що «двадцятка» засуджує всі акти, методи та практику тероризму, які не можуть бути виправдані за жодних обставин, незалежно від їх мотивації, у всіх їх формах і проявах, де і ким би вони не здійснювалися.

«Ми підтверджуємо, що тероризм не може і не повинен асоціюватися з жодною релігією, національністю, цивілізацією або етнічною групою», - йдеться в документі.

Крім того, наголошується, що боротьба з тероризмом є важливим пріоритетом, і «ми знову підтверджуємо нашу рішучість працювати спільно для запобігання і припинення терористичних актів шляхом зміцнення міжнародної солідарності і співпраці на основі повного визнання центральної ролі ООН та відповідно до Статуту ООН і зобов'язань з міжнародного права». Зокрема, міжнародного права у сфері прав людини, міжнародного біженського права і міжнародного гуманітарного права, а також шляхом повного виконання відповідних міжнародних конвенцій, резолюцій Ради безпеки ООН і Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

«Ми також залишаємося відданими завданням перекриття каналів фінансування тероризму, зокрема шляхом зміцнення співробітництва в сфері обміну інформацією та замороження активів терористів, криміналізації фінансування тероризму та застосування жорстких цільових режимів фінансових санкцій у питаннях протидії тероризму та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом негайної імплементації стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) у всіх юрисдикціях. Ми продовжимо виконувати відповідні рекомендації і застосовувати інструменти ФАТФ. Ми закликаємо ФАТФ визначити заходи, в тому числі стосовно законодавства, які могли б посилити боротьбу з фінансуванням тероризму, цільові фінансові санкції та їх застосування», - наголошується в заяві G20.

Зазначається, що дії «двадцятки» у сфері боротьби з тероризмом повинні й далі бути частиною комплексного підходу, що включає заходи з усунення умов, що сприяють поширенню тероризму, як це визначено в резолюції Ради безпеки ООН 2178, протидію насильницькому екстремізму, боротьбу з радикалізацією і рекрутуванням, перешкоджання пересуванню терористів, припинення терористичної пропаганди і запобігання використанню терористами технологій, засобів комунікації і ресурсів для мобілізації підтримки терористичних актів, у тому числі з використанням Інтернету. Має бути припинене пряме або опосередковане заохочення тероризму, підбурювання до терористичних актів і вихваляння насильства. «Ми визнаємо необхідність на всіх рівнях робити активні зусилля з метою запобігання насильницькому екстремізму та сприяння громадянському суспільству в залученні до цих завдань молоді та забезпечення взаємодії з усіма членами суспільства», - зазначають автори заяви.

«Ми стурбовані значним і зростаючим потоком іноземних терористів-бойовиків і загрозою, яку це становить для всіх держав, включаючи країни походження, транзиту та прямування терористів. Ми твердо мають намір протидіяти цій загрозі шляхом зміцнення співробітництва і розробки відповідних заходів щодо запобігання і усунення цього явища, включаючи оперативний обмін інформацією, заходи на кордонах з метою виявлення пересувань терористів, превентивну роботу і необхідні заходи реагування з боку органів кримінального правосуддя. Ми будемо працювати разом в інтересах зміцнення глобальної авіаційної безпеки», - йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що ті, які відбувалися раніше, і недавні терористичні напади, що торкнулися всіх частин світу, підтверджують необхідність зміцнення міжнародного співробітництва і солідарності в боротьбі з тероризмом.

«Ми назавжди збережемо пам'ять про жертв цих нападів», - йдеться в заяві.