Лідери G20 узгодили "важливі кроки" для припинення фінансування тероризму

Про це він повідомив на саміті «Групи 20» (G20) у Туреччині, передає Радіо Свобода.

За словами Кемерона, світові лідери також пообіцяли "протистояти екстремістській ідеології терористичної пропаганди і посилити захист від загроз з боку іноземних бойовиків, ділячись даними розвідки, і не даючи їм подорожувати".

Раніше британський прем’єр зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, який запропонував об’єднати зусилля "для боротьби зі злом, яким є тероризм". Путін додав, що "так треба було вчинити давно".

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Кемерон наголосив на тому, що залишається "значний розрив" між Заходом і Росією в питанні, як завершити конфлікт у Сирії, але з’явилися ознаки готовності до компромісу з усіх боків.

15 листопада світові лідери зібралися на дводенний саміт «Групи двадцяти» (G20) у турецькій Анталії.

13 листопада в Парижі сталася низка терористичних нападів: на стадіон, концертний зал і ресторани, внаслідок чого загинули 132 людини, близько 350 були поранені. Відповідальність за це взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Семеро нападників загинули, більшість із них підірвалися, активувавши «пояс смертника». Інших можливих причетних до нападу шукають.

Після нападів у Парижі президент Франції Франсуа Олланд назвав його "актом війни", оголосив у країні надзвичайний стан і пообіцяв "безжальну відповідь" бойовикам, які взяли відповідальність за напади.