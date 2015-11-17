Франція направить авіаносець до берегів Сирії

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, виступаючи перед французьким конгресом, повідомляє ТСН.ua з посиланням на BuzzFeed.

Він повідомив, що до берегів Сирії в четвер направиться флагман французького військово-морського флоту авіаносець "Шарль де Голль".

"Організатори атак в Парижі мають знати, що їхні злочини тільки зміцнять рішучість Франції боротися", - заявив він.

Олланд також зазначив, що Франція перебуває в стані війни з радикальними ісламістами. "Франція перебуває в стані війни з ісламістами, які загрожують не лише нашій країні, але й всьому світу", - сказав президент Франції.

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При цьому глава французької держави наголосив, що мова не йде про війну цивілізацій. "Йдеться не про війну цивілізацій. Цих вбивць не можна вважати представниками цивілізації. Ми перебуваємо в стані війни з терористами, які загрожують не тільки Франції, але й всьому світу", - наголосив Олланд.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.