Відомо про 153 жертв терактів у Парижі, ІД взяла на себе відповідальність

З них 112 загинули в концертному залі театру Батаклан.

За інформацією РИА Новости, терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію атак.

At least 149 people killed in friday's Paris and Saint-Denis attacks, French officials say. https://t.co/XPeam8JkcIpic.twitter.com/hXjJySjRnk — CNN International (@cnni) November 14, 2015

Як повідомляв УНІАН, в Парижі відбулося відразу кілька терактів.

Поліція повідомляла про сім окремих нападів терористів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів 10 округу французької столиці, три вибухи пролунали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція — Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" в 11 окрузі невідомі захопили заручників. Близько 100 людей загинули, ще 40 людей стали жертвами терактів у інших районах столиці.

У зв'язку з тим, що трапилося, Олланд оголосив про введення в країні надзвичайного стану та закриття державних кордонів.

У той же час поліція звернулася до жителів Парижа з проханням не залишати свої будинки. Відповідний запис з'явився на сторінці паризької префектури в соціальній мережі Twitter.

Поліція також закликала адміністраторів "всіх закладів, у яких перебувають люди, посилити пильність і перевіряти людей на вході". Правоохоронці також рекомендували рестораторам "припинити будь-яку діяльність (їх закладів) поза будівель".