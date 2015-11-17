У Генпрокуратурі запевняють, що будинок Пшонки під Києвом арештовано
Горбатюк уточнив, що будинок арештовано у рамках провадження, за яким Пшонці повідомлено про підозру.
Будинок екс-генерального прокурора України Віктора Пшонки у селі Гореничі Київської області арештований.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
"Будинок колишнього генерального прокурора Пшонки у Гореничах арештований у кримінальному провадженні", - сказав він.
Горбатюк уточнив, що будинок арештований у рамках провадження, за яким Пшонці повідомлено про підозру.
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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року ЗМІ писали, що маєток Пшонки в селі Гореничі біля Києва не перебуває під арештом. Цей будинок був зареєстрований на одного з акціонерів ПАТ "Банк Перший", який пов’язували з Пшонкою.
Пшонка зник під час Євромайдану і перебуває у розшуку. Проти Пшонки в Україні відкрито ряд кримінальних проваджень, серед яких про масові вбивства мирних громадян.
Будинок у Гореничах під час Майдану після втечі екс-генпрокурора став доступний для журналістів, і вразив суспільство розкішшю та несмаком.