Пшонка вирішив через суд повернути свої "домашні скарби"

«Вони (адвокати) посилаються на повідомлення у пресі. Згідно повідомлень, активісти принесли речі. З їхніх слів, вони були нібито з будинку екс-генерального прокурора Пшонки, - розповідає заступник міністра культури Тамара Мазур. - Був складений опис цих речей і вони були прийняті на, підкреслюю, тимчасове зберігання. Тобто, на сьогоднішній день стоїть питання, де надалі будуть зберігатися ці речі і їхньої художньої цінності», повідомляє Громадське.

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Цінності, які зараз намагається повернути Віктор Пшонка, знаходяться у Національному художньому музеї. Їх принесли сюди волонтери. Донедавна ці картини кожен міг побачити під час виставки «Скарби Межигір’я».

У міністерстві культури кажуть, що коли справа дійшла до розгляду скарг, адвокати Пшонки чомусь не з’явилися. Більше того – не надали жодних доказів, що згадані речі належать саме Віктору Пшонці.

«Проблема в тому, що у скаргах взагалі не зазначається, про які предмети йде мова. І не надаються будь-які правовстановлюючі документи», - продовжує пані Мазур з міністерства культури.