Суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за позовом Мосійчука до ВР

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим представник Генпрокуратури Олександр Гудзь висловив переконання, що підстав для скасування цієї постанови ВР немає.

Він також зазначив, що подання на Мосійчука було внесене до парламенту "шляхом передачі в руки голові Верховної Ради".

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"Крім цього, було продемонстровано відео, на якому містилися правопорушення, вчинені позивачем. Вочевидь, народні обранці під впливом очевидності допущених правопорушень вирішили голосувати це питання у спрощеному порядку", - сказав він.

Гудзь висловив думку, що оскаржувана Мосійчуком постанова є обгрунтованою і була ухвалена на підставі та у спосіб, що передбачені чинним законодавством.

"На мою думку, підстав для скасування цієї постанови немає. Позовні вимоги, з моєї точки зору, необгрунтовані. Тому я прошу суд ухвалити постанову про відмову у задоволенні позовних вимог повністю", - підкреслив представник ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції.

Раніше адвокат Мосійчука заявив, що при ухваленні рішення про притягнення депутата до кримінальної відповідальності не застосувалась процедура ad hoc, і голосування за документ, як і внесення проекту постанови на розгляд парламенту, відбулось з порушенням регламенту Верховної Ради та Конституції.

На переконання захисту, на цій підставі суд має задовольнити позов Мосійчука.