ВАСУ скасував дозвіл Ради на притягнення Мосійчука до кримінальної відповідальності

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Сергій Горбатюк.

"Позов Мосійчука Ігоря Володимировича до Верховної Ради України... задовольнити. Визнати протиправними дії Верховної Ради України щодо включення до порядку денного пленарного засідання третьої сесії восьмого скликання Верховної Ради 17 вересня 2015 року та розгляд питання про надання згоди на притягнення його як народного депутата України до кримінальної відповідальності, затримання та арешт", - сказав він.

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Крім того, суд постановив "визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради України від 17 вересня 2015 року №706-8 про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мосійчука".

Суддя зауважив, що постанова суду може бути переглянути Верховним судом у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, та набирає законної сили після закінчення строку на подання заяви про її перегляд Верховним судом України, якщо таку заяву буде подано.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції.