МЗС Швеції висловило свою категоричну позицію щодо санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в Києві на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ Литви та України Лінасом Лінкявічюслом та Павлом Клімкіним.

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"Ми належимо до тих країн-членів Європейського Союзу, які вважають, що санкції стосовно Росії повинні залишатися незмінними. Ми також вважаємо, що Росія повинна звільнити Надію Савченко та інших незаконно затриманих українських громадян", - заявила Вальстрьом.