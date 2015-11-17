МЗС Швеції висловило свою категоричну позицію щодо санкцій проти Росії
18:05, 17 листопада 2015Політика
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Міністр закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом наголошує, що санкції проти Росії повинні продовжувати діяти.
У Швеції вважають, що санкції щодо Росії повинні залишатися незмінними / dengi-info.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в Києві на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ Литви та України Лінасом Лінкявічюслом та Павлом Клімкіним.
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"Ми належимо до тих країн-членів Європейського Союзу, які вважають, що санкції стосовно Росії повинні залишатися незмінними. Ми також вважаємо, що Росія повинна звільнити Надію Савченко та інших незаконно затриманих українських громадян", - заявила Вальстрьом.
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