Адвокат оприлюднив 40 томів справи проти Савченко

Адвокат Марк Фейгін оприлюднив усі матеріали справи проти народного депутата України, члена ПАРЄ Надії Савченко, яка незаконно утримується в Росії.

Про це захисник української льотчиці повідомив у Twitter.

«Отже, на моєму сайті справа Надії Савченко! Скачуйте всі 40 томів. Прохання до читачів максимально поширити!» – написав Фейгін.

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Із матеріалами сфабрикованої в Росії справи проти Савченко можна ознайомитися тут.

Як повідомлялося, у Донецькому міському суді в Ростовській області триває розгляд справи проти Савченко.

Сьогодні розпочалося чергове засідання, на якому очікується допит свідків сторони обвинувачення.