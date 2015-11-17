У Кривому Розі міліція та "тітушки" оточили будівлю ТВК - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Єгор Фірсов.

"У Кривому Розі відбулася реінкарнація режиму! Все в найкращих традиціях епохи Януковича. Міліція, хоча ні, менти оточили будівлю ТВК", - зазначає він.

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При цьому Фірсов наголошує, що людей, які йдуть на мітинг, повертають нібито "в цілях безпеки".

"Якої запитується безпеки? Безпеки нехтування законом?" - обурився нардеп.

Крім того, повідомляється, що поряд з міліцією стоять "тітушки", відповісти, хто ці люди, правоохоронці не можуть.

У Кривому Розі відбулася реінкарнація режиму! Все в кращих традиціях епохи Януковича. Міліція, хоча ні, менти оточили зд... Posted by Egor Firsov on 17 листопада 2015 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Кривому Розі погрожують майданом через фальсифікації на виборах мера, комісію замінували.