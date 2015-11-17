У Кривому Розі погрожують майданом через фальсифікації на виборах мера, комісію замінували

Про це на своїй сторінці Facebook написав депутат Єгор Фірсов.

"У Кривому Розі збирається ТВК, яка як і раніше в більшій частині складається з орків. Демократи так і не зробили замін. Збираються не для того щоб розглянути скарги штабу Мілобога, а для того, щоб привести до присяги 2 \ 3 депутатів. Депутати потрібні для якнайшвидшої легітимізації Вілкула. Це незаконний механізм, навіть зібравши 2 \ 3 депутатів, але не опублікувавши підсумки виборів у ЗМІ, вони не можуть зробити Вілкула мером. Але намагатися будуть!", - написав він.

Читайте також"Опозиційний блок" в Кривому Розі збирає мітингувальників і "тітушок" – Криворізький УКРОП

"Перешкодити їм можуть тільки люди, до 18.00 у Кривому Розі буде майдан! Будуть шини!" - попередив Фірсов.

Раніше в понеділок після звинувачень, представники Народного Фронту в міської комісії Кривого Рогу голосують в унісон з Оппоблоком, НФ прийняв рішення замінити їх.

У ЦВК визнали, що отримали відповідне подання. Але заявили, що мають п'ять днів для його розгляду. Станом на 17 годин, інформації про проведення засідання ЦВК не надходило.

О 16:30 надійшла інформація про мінування будівлі міськвиконкому, де засідає міська виборча комісія. Всіх присутніх попросили залишити будівлю, передає Українська правда.

Станом на 17:19 біля комісії зібралися люди. Крім того, повідомляють, що в будівлі міськради ще з дня перебувають "тітушки".

Як відомо, місцевий міський виборчком поспішно вранці в понеділок оголосив переможцем чинного мера Юрія Вілкула.

При цьому його опонент - представник "Самопомочі" Юрій Милобог заявляє про фальсифікації на певних дільницях одного з районів. У 6 з 7 районів лідирує Милобог і лише в одному - Вілкул. При цьому розрив становить 752 голоси.

В "Самопомочі" заявляють, що під час виборів на кількох дільницях були вкидання і каруселі. Всі скарги політичної сили міська комісія вирішила розглядати у вівторок о 18-й годині. Таким чином на оскарження результатів виборів у суді кандидату від "Самопомочі" залишиться не більше 6 годин.

Попри це, на сайті ЦВК вже з'явилася інформація про перемогу на виборах у Кривому Розі чинного мера міста, кандидата "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула.

Згідно з інформацією, за Вілкула проголосувало 49,25% виборців, за кандидата в мери від партії "Самопоміч" Юрія Милобога - 48,83% виборців.

Представники кандидата від "Самопомочі" Юрія Милобога заявили, що вимагатимуть скасування результатів виборів на дільницях, щодо яких є скарги.