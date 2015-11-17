"Самопоміч" оскаржуватиме результати виборів у Кривому Розі

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук лідер партії "Самопоміч", міський голова Львова Андрій Садовий.

"Битва за Кривий Ріг триває. Готуємо подання до суду. На допомогу команді Юрія Милобога, якого громада Кривого Рогу вибрала своїм мером, виїхала серйозна група підтримки. Дякую всім, хто на місці зараз б’ється за результат. О другій ночі спілкувався з президентом і поінформував про явну фальсифікацію виборів на користь кандидата від «Опоблоку». Відбувся вкид голосів на спецдільницях, де зафіксована аномальна явка та аномальна підтримка Вілкула-старшого. Зможемо це доказати”, - написав Садовий.

Читайте такожУ Кривому Розі погрожують майданом через фальсифікації на виборах мера, комісію замінували

Він також закликав „усі демократичні партії об’єднати зараз свої зусилля для захисту результатів справжнього народного волевиявлення в Кривому Розі”.

Битва за Кривий Ріг триває. Готуємо подання до суду. На допомогу команді Юрія Милобога, якого громада Кривого Рогу вибра... Posted by Андрій Садовий on Monday, November 16, 2015

В свою чергу, народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко, який зараз перебуває у Кривому Розі, закликав мешканців міста прийти ввечері до міськвиконкому, щоб не дати сфальсифікувати результати виборів.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

“Якщо дістала корупція, кумівство і правове беззаконня, регіоналівська “стабільність”, якщо хочете дати місту надію, шанс на розвиток – захистіть свій вибір. 17 листопада о 18-00 біля входу в будівлю міськвиконкому Кривого Рогу зберуться ті, кому не плювати і кому не все одно”, – написав народний депутат.

Читайте такожУ Кривому Розі міліція та "тітушки" оточили будівлю ТВК - нардеп

Також Семенченко розповів про можливі спроби перешкоджати мирному мітингу. Зокрема, за його словами, вже зранку поруч з будівлею міськвиконкому паркуються порожні вантажівки.

Кривой Рог- вставай! Если достала коррупция, кумовство и правовой беспредел. Если тошнит от рыговской воровской "ст... Posted by Семен Семенченко on Monday, November 16, 2015

Також, в коментарі Українській правді заступник голови фракції "Самопоміч" Олег Лаврик повідомив, "Самопоміч" оскаржить кінцевий протокол Криворізької комісії про визнання Юрія Вілкула переможцем, якщо комісія не скасує його у вівторок ввечері.

"Зараз після 21-ої години має поновитися робота комісії після перерви. Якщо ми побачимо, що міська комісія не буде скасовувати свою постанову і не підтримає перерахунок голосів по Інгульському району (єдиний з 7 районів, де перемагає Вілкул - ред.), то ми вже маємо готовими всі подання до суду", - зазначив Лаврик.

"Наша юридична група опрацювала всі скарги, щоб їх перетворити в позовні заяви. Ці документи є готові, ми одразу подаємо до суду", - запевнив нардеп.

Він додав, що в Кривому Розі працює "величезна група юристів", "паралельно підключений юридичний блок центрального офісу".

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області мером Кривого Рогу обрано Юрія Вілкула від "Опозиційного блоку". Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Як зазначається, Вілкул отримав 89 тис. 209 голосів (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).