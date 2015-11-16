У Кривому Розі переміг Вілкул з різницею 752 голоси - ЦВК
19:48, 16 листопада 2015Політика
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Мером Кривого Рогу (Дніпропетровська область) переобрано Юрія Вілкула, який балотувався від партії "Опозиційний блок".
За офіційними даними, у Кривому Розі все ж переміг Юрій Вілкул / vibori.kr.ua
Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.
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Згідно з ними, Вілкул отримав 89209 голосів, а його опонент Юрій Милобог ("Самопоміч") - 88457, що становить відповідно 50,21% і 49,79% від дійсних голосів (або 49,25% і 48,83% від усіх, хто проголосував).
Нагадаємо, у першому турі Вілкул обігнав Милобога більш ніж в 4 рази, отримавши підтримку 45,13%, або 88345 виборців. Милобог тоді отримав всього 20936 голосів (10,7%).
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