У Кривому Розі переміг Вілкул з різницею 752 голоси - ЦВК

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

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Згідно з ними, Вілкул отримав 89209 голосів, а його опонент Юрій Милобог ("Самопоміч") - 88457, що становить відповідно 50,21% і 49,79% від дійсних голосів (або 49,25% і 48,83% від усіх, хто проголосував).

Нагадаємо, у першому турі Вілкул обігнав Милобога більш ніж в 4 рази, отримавши підтримку 45,13%, або 88345 виборців. Милобог тоді отримав всього 20936 голосів (10,7%).

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