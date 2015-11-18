Апеляційний суд Києва залишив "свободівця" Сиротюка під домашнім арештом

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд відмовив Генеральній прокуратурі у задоволенні клопотання про зміну Сиротюку запобіжного заходу на тримання під вартою.

"У задоволенні скарги Генпрокуратурі відмовити, рішення суду першої інстанції залишити без змін", - зазначається в ухвалі суду.

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Як повідомляв УНІАН, Сиротюка разом з іншими "свободівцями" підозрюють в організації заворушень біля парламенту 31 серпня після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

11 вересня Печерський райсуд постановив заарештувати Сиротюка терміном на 60 діб.

4 листопада суд змінив йому міру запобіжного заходу на домашній арешт, тим самим не задовольнивши клопотання прокуратури щодо продовження тримання його під вартою.

Сиротюк після зміни судом запобіжного заходу вийшов із Лук’янівського СІЗО у ніч на 9 листопада.