Однопартієць свободівця Швайки вніс за нього заставу в 1,2 мільйона гривень

Про це повідомляється на сторінці ВО «Свобода» у Facebook.

«Керівник секретаріату ВО "Свобода" Олександр Мирний вніс заставу за Ігоря Швайку», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва змінив Швайці, підозрюваному в організації та участі в заворушеннях біля Верховної Ради 31 серпня, запобіжний захід з особистої поруки на арешт з правом внесення 1млн 218 тис. грн застави.

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Довідка УНІАН. 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната.

Всього загинули 4 бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

10 вересня суд обрав для Швайки запобіжний захід у вигляді особистої поруки семи народних депутатів.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про зіткненнях біля ВР викликало на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.