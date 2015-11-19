Мартиненко: Лещенко хоче справу проти мене через фейк про начебто його переслідування

Відповідну заяву розповсюдила прес-служба нардепа Мартиненка.

“Народний депутат Сергій Лещенко продовжує проти мене дискредитаційну кампанію. Він намагається бути і прокурором, і суддею. Цей депутат придумав новий фейк - ніби я за ним слідкую. Мабуть, завтра він звинуватить мене в тому, що я підглядав за ним у вікно...” – прокоментував Мартиненко чергові звинувачення на свою адресу з боку Лещенка.

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“Побачивши заяви Лещенка в неділю про начебто його переслідування і нібито підготовку проти нього провокацій, я одразу ж попросив свого колегу по фракції зв’язатися із близьким оточенням Лещенка і запропонувати від мого імені охорону для Лещенка, або ж сплатити вартість такої охорони. Отримав категоричну відмову – і зрозуміло чому, бо цей фейк був потрібен для наступної провокації”, - сказав Мартиненко, якого цитує його прес-служба.

На його думку, “своєї істерикою “Мартиненко за мною стежить і переслідує” Лещенко хоче маніпулятивно зліпити з мене ворога журналістів. Це повна нісенітниця“.

“А мета інформаційної кампанії у виконанні Лещенка – не лише дискредитувати мене, але й за допомогою своїх зв’язків у Генпрокуратурі добитися порушення кримінальної справи нібито по факту переслідувань журналістів. Аби спробувати потім “прив’язати” туди мене”, - сказав Микола Мартиненко.

Він також додав: “щоденні випади проти мене є замовними і добре оплачуються його господарями-олігархами”.