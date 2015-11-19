Мартиненко: Лещенко хоче справу проти мене через фейк про начебто його переслідування
Народний депутат Микола Мартиненко заявив, що нардеп Сергій Лещенко розповсюджує фейкову інформацію про начебто його переслідування.
Відповідну заяву розповсюдила прес-служба нардепа Мартиненка.
“Народний депутат Сергій Лещенко продовжує проти мене дискредитаційну кампанію. Він намагається бути і прокурором, і суддею. Цей депутат придумав новий фейк - ніби я за ним слідкую. Мабуть, завтра він звинуватить мене в тому, що я підглядав за ним у вікно...” – прокоментував Мартиненко чергові звинувачення на свою адресу з боку Лещенка.
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“Побачивши заяви Лещенка в неділю про начебто його переслідування і нібито підготовку проти нього провокацій, я одразу ж попросив свого колегу по фракції зв’язатися із близьким оточенням Лещенка і запропонувати від мого імені охорону для Лещенка, або ж сплатити вартість такої охорони. Отримав категоричну відмову – і зрозуміло чому, бо цей фейк був потрібен для наступної провокації”, - сказав Мартиненко, якого цитує його прес-служба.
На його думку, “своєї істерикою “Мартиненко за мною стежить і переслідує” Лещенко хоче маніпулятивно зліпити з мене ворога журналістів. Це повна нісенітниця“.
“А мета інформаційної кампанії у виконанні Лещенка – не лише дискредитувати мене, але й за допомогою своїх зв’язків у Генпрокуратурі добитися порушення кримінальної справи нібито по факту переслідувань журналістів. Аби спробувати потім “прив’язати” туди мене”, - сказав Микола Мартиненко.
Він також додав: “щоденні випади проти мене є замовними і добре оплачуються його господарями-олігархами”.