Парасюк розповів, за якими справами його викликають до ГПУ

Про це сам Парасюк повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На даний момент у мене є дві повістки, за якою мене викликають до ГПУ у двох справах", - сказав він і додав, що його викликають до ГПУ як свідка.

Перша повістка, пояснив Парасюк, - це з питань лідера "УКРОПу" Геннадія Корбана, коли там відбувалася певна сутичка в суді". "Але я думаю, що це справа замнеться відразу, тому що там реально ніхто нікого не бив", - заявив нардеп.

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Друга справа, за словами Парасюка, "набагато серйозніше". "Це сталося у Львівській області. До мене звернувся голова одного з лісгоспів про те, що зараз, на даний момент, один із слідчих львівського управління СБУ веде незаконні слідчі дії в лісі і при цьому вимагає хабар", - сказав він.

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"Там досить заплутана історія з попереднім керівником, який вирізав величезна кількість лісу, і вони, щоб списати всі ті речі, просто зараз хочуть відкрити ту кримінальну справу, і ті всі пеньки повісити на нового керівника", - пояснив нардеп.

"Коли я виїхав на місце, то побачив, що людина неадекватна. Він не зізнається, навіть хто він такий: або він представник СБУ, і що він там робить. Ми його доставили до Львівського управління СБУ. Я завіз його в кабінет генерала Андрійчука. Генерал Андрійчук дав слово офіцера, що він буде покараний ... Але сталося інакше: вони це розкрутили справу і передали сюди в Київ. І зараз вони звинувачують, що хто-то кого-то там викрадав", - розповів Парасюк.

"В даний момент я дізнався, що насправді (сталося - УНІАН). Цей генерал Андрійчук відправив цього слідчого СБУ, щоб він реально підтасував справу за цим лісгоспу, просто на просто, щоб прикрити попереднього керівника, який працював в часи Януковича", - резюмував він.

Раніше народний депутат від фракції ВО "Батьківщина" Ігор Луценко повідомив, що генеральний прокурор Віктор Шокін розпорядився готувати подання про притягнення до кримінальної відповідальності Парасюка.

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Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в ході засідання суду про обрання запобіжного заходу лідеру "УКРОПу" Геннадія Корбана сталася бійка за участю Парасюка і прокурора. Прокурор заявив поліції, що його побив нардеп і вимагав це зафіксувати. У свою чергу Парасюк звинуватив прокурора в тому, що він побив Євгена Терехова, який балотується на пост мера Павлограда.