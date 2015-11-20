Яценюк вважає, що зараз в Україні йде робота зі збереження держави

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що сьогодні в Україні не просто проводяться реформи, а ведеться робота зі збереження держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час сьомого Форуму громадянського суспільства "Східне партнерство".

За словами Яценюка, "після того, як Росія почала військову агресію, незаконно анексувала Крим, відправила свої війська до Донецька й Луганська, ми втратили 20% своєї економіки, просто за кілька місяців обвал курсу, інфляція". "Це все те, з чим зіткнувся наш уряд і президент", - підкреслив прем'єр.

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"Я б не сказав, що війна заважає реформам, це набагато більш складне визначення. Ні в кого немає права зупинятися. Так, занадто багато викликів, занадто багато проблем, занадто багато, на перший погляд, перешкод. З іншого боку - ми зібралися, взяли волю в кулак і йдемо... Ми робимо свою роботу й ми будемо робити цю роботу, незважаючи на всі труднощі, тому що це робота не просто з проведення реформ, це робота зі збереження Держави Україна, це робота з боротьби за нашу незалежність та наше майбутнє", - зазначив Яценюк.

Він упевнений, що Європа подолає виклики глобального тероризму та міграції, з якими вона зіткнулася.