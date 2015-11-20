ЦВК затвердила календарний план щодо виборів у Красноармійську та Маріуполі

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центрвиборчкому, відповідне рішення ухвалено на засіданні Центральної виборчої комісії, яке провів голова ЦВК Михайло Охендовський.

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«З метою забезпечення однакового застосування окремих положень Закону України "Про місцеві вибори" Комісія затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської та Маріупольської міських рад, Красноармійського та Маріупольського міських голів 25 жовтня 2015 року в день голосування 29 листопада 2015 року», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську не відбулося. Територіальні виборчі комісії цих міст відмовились передавати дільничним виборчим комісіям бюлетені, надруковані "Приазовським робочим", через пошкодження, а також помилки в них. Відповідно, виборці Маріуполя та Красноармійська не змогли взяти участь у місцевих виборах.

10 листопада Верховна Рада ухвалила закон щодо проведення місцевих виборів у Маріуполі та Красноармійську 29 листопада.