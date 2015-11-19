ЦВК не має права скасовувати рішення Криворізького виборчкому про визнання Вілкула мером - Охендовський

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова ЦВК Михайло Охендовський.

Він зазначив, що до ЦВК надійшли вимоги представників партії «Об’єднання «Самопоміч» щодо скасування рішення міської виборчої комісії Кривого Рогу.

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«ЦВК має повноваження розглядати питання лише бездіяльності територіальних виборчих комісій під час встановлення результатів відповідних місцевих виборів. Оскаржувати дії або рішення місцевих виборчих комісій щодо встановлення результатів виборів можливо виключно до суду. У ЦВК немає передбачених законом повноважень для того, щоб скасовувати те чи інше рішення, або протокол міської комісії щодо встановлення результатів. Безумовно, ми готові були піти назустріч представникам однієї з фракцій Верховної Ради, якщо б вони ініціювали внесення змін до закону про місцеві вибори, які б наділили ЦВК відповідними повноваженнями. За відсутності таких законних повноважень ЦВК у протизаконний спосіб діяти не може», - наголосив Охендовський.

Коментуючи вимогу заміни членів Криворізької міської виборчої комісії, які голосували за рішення про визнання Вілкула мером, Охендовський заявив, що ЦВК розгляне це питання.

«Я можу сказати, що до ЦВК надійшли подання від двох місцевих організацій політичних партій щодо заміни членів Криворізької міської виборчої комісії. Ці подання належним чином опрацьовані в ЦВК, закон дає 5 днів на розгляд відповідних питань, але вже сьогодні до порядку денного ЦВК буде включено проект постанови про зміни у складі територіальних виборчих комісій, які забезпечують підготовку місцевих виборів, у тому числі з додатком, які стосуються заміни окремих членів Криворізької міської виборчої комісії. Замінити людей у складі комісії просто так ЦВК також не може. Я сподіваюсь, що наші законодавці, принаймні, представники, які підписали це звернення, чудово знають, що для заміни членів комісії необхідно відповідне подання від місцевих організацій політичних партій, які делегували свого члена до складу міської виборчої комісії», - сказав голова комісії.

Щодо вимоги про проведення повторного підрахунку голосів на виборах міського голови Кривого Рогу, Охендовський наголосив, що для реалізації Центрвиборчкомом цієї вимоги також необхідно внести зміни до закону про місцеві вибори.

«ЦВК не наділена законними повноваженнями щодо зобов’язання виборчих комісій на місцевих виборах проводити повторний підрахунок голосів. Такі повноваження мають виключно ті територіальні виборчі комісії, які встановлюють підсумки місцевих виборів», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області міським головою Кривого Рогу обрано представника "Опозиційного блоку" Вілкула. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, Вілкул здобув 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

Голова партії "Самопоміч", міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що партія оскаржуватиме в суді результати виборів у Кривому Розі.

18 листопада радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк написав у Facebook про відкриття кримінального провадження за ст.366 ч.1 Кримінального кодексу України (службове підроблення) щодо фактів порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів у Кривому Розі за заявою представників партії «Об’єднання «Самопоміч».

19 листопада Милобог звернувся до Дніпропетровського адмінсуду з вимогою скасувати постанову Криворізької МТВК про обрання Вілкула мером Кривого Рогу.