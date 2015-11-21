Президент прокоментував розслідування злочинів проти Євромайдану

Президент України Петро Порошенко незадоволений темпами розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.

Про це він заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня гідності і свободи.

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«Протягом цього тижня Генпрокуратура, СБУ та МВС звітували суспільству про перебіг розслідування. Я, звичайно ж, незадоволений темпами. Не хочу бути адвокатом слідства, але розслідування більше 2 тисяч злочинів проти учасників акцій протесту потребують часу і чималих зусиль. Особливо, якщо врахувати, що значну частину доказової бази було знищено, поки нова влада перебирала контроль над деморалізованими і дискредитованими правоохоронними органами», - сказав президент.

За його словами, доведено, що замовником кривавих злочинів був особисто екс-президент Віктора Янукович. Виконавцями – тодішнє керівництво МВС, СБУ, РНБО.

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«Процедуру заочного засудження до них буде застосовано лише тимчасово. Сісти мають і вони, і всі їхні поплічники», - запевнив глава держави.

Він наголосив, що «крига скресла, і процес притягнення до відповідальності зрушив з мертвої точки. Група затриманих, в тому числі і «беркутівців», перебувають в СІЗО. 119 справ на сьогодні вже передано до суду. Винесено вже навіть 26 вироків, щоправда поки щодо дрібних виконавців. Всього повідомлено про підозру 270 особам. Серед них: 44 високопосадовці, 125 міліціонерів, 11 суддів, 9 прокурорів і десятки керівників та організаторів «тітушок». Крім того, низку суддів, які виносили неправосудні рішення проти майданівців, звільнено».