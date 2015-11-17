У Генпрокуратурі пояснили, чому злочини проти Євромайдану розслідуватимуть роками

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.

Він пояснив, чому так довго розслідуються і розслідуватимуться такі злочини.

«Для цього є ряд причин. Лише для отримання судового рішення в рамках розслідування однієї справи ми витрачаємо місяці. Друга причина — велика кількість документів була знищена під час тих подій; на початку розслідування була зібрана неналежна доказова база; у нас немає жодного сприяння розслідування з боку колишніх правоохоронців», - сказав Горбатюк.

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Також, за його словами, для розслідування злочинів проти «майданівців» необхідно провести величезну кількість різних експертиз.

«Якщо у нас 2 тисячі потерпілих, то нам потрібно провести лише по них 4-5 тисяч експертиз», - сказав Горбатюк.

Виходячи з цього, він підсумував, що розслідування всіх злочинів проти Майдану триватиме роками.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркуту» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.

На сьогодні жодна особа за злочини проти громадян, скоєні під час масових акцій протесту, не притягнута до кримінальної відповідальності.