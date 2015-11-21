Геннадій Корбан: Моє затримання ініціював Ігор Кононенко

Про це він повідомив в ефірі «Громадського ТБ».

«Ігор Кононенко безпосередньо керував силовою операцією з мого затримання, розробляв її. Зв’язок він здійснював через такого собі полковника Демчину (Павло Демчина, перший заступник голови ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ) , який безпосередньо здійснював моє викрадення та перевезення до Києва різноманітними транспортними засобами», – сказав він.

Читайте такожКорбан у річницю Революції гідності: Проти захисників і патріотів запущено репресивний конвеєр

Відповідаючи на запитання про можливі мотиви Ігоря Кононенка, Геннадій Корбан зазначив: «Які можуть бути мотиви у корупції?».

Нагадаємо, нещодавно ГеннадійКорбан заявив, що Ігор Кононенко є «батьком» корупції в оточенні президента. За його словами, нардеп контролює «Укртранснафту», кілька державних банків та експортні контракти Одеського припортового заводу.

Геннадія Корбана було затримано 31 жовтня в Дніпропетровську в рамках спецоперації СБУ та ГПУ.