Геннадій Корбан: Моє затримання ініціював Ігор Кононенко
Лідер УКРОПу Геннадій Корбан, який перебуває під домашнім арештом, вважає, що ініціатором його затримання є Ігор Кононенко, народний депутат, перший заступник голови парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка».
Про це він повідомив в ефірі «Громадського ТБ».
«Ігор Кононенко безпосередньо керував силовою операцією з мого затримання, розробляв її. Зв’язок він здійснював через такого собі полковника Демчину (Павло Демчина, перший заступник голови ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ) , який безпосередньо здійснював моє викрадення та перевезення до Києва різноманітними транспортними засобами», – сказав він.
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Відповідаючи на запитання про можливі мотиви Ігоря Кононенка, Геннадій Корбан зазначив: «Які можуть бути мотиви у корупції?».
Нагадаємо, нещодавно ГеннадійКорбан заявив, що Ігор Кононенко є «батьком» корупції в оточенні президента. За його словами, нардеп контролює «Укртранснафту», кілька державних банків та експортні контракти Одеського припортового заводу.
Геннадія Корбана було затримано 31 жовтня в Дніпропетровську в рамках спецоперації СБУ та ГПУ.