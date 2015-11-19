Корбан оцінив наклеп Грицака і Шокіна на свою адресу в гривню на двох

Про це написав Геннадій Корбан на своїй сторінці у Facebook.

«У день мого викрадення, та й наступного дня, деякі чиновники, а саме Шокін (генпрокурор Віктор Шокін. – Ред.) і Грицак, якось непереконливо виступали з екранів телевізорів, говорячи про мене неприємні речі», – написав політик.

За його словами, з Шокіним він не знайомий, зате Грицака знає особисто, і це підтверджує «кількість телефонних з'єднань у період моєї роботи в ОДА».

«Грицак був зацікавлений у контакті зі мною, оскільки у нас був налагоджений процес з обміну полоненими. Саме тоді він наполегливо просив мене про просування свого родича. Він просив, щоб я інтегрував в групу до Володимира Рубана чоловіка його двоюрідної сестри – Юрія Тандита, який навіщось вручав стороні обміну, яка представляла терористів, ікони. Мабуть, він плутав рай з пеклом», – написав лідер УКРОПу у Facebook.

«Спостерігаючи за Грицаком під час прес-конференції з мого приводу, я бачив безсоромний погляд чиновника. Не думаю, що в цей момент його турбувала совість або честь офіцера. Особливо, якщо згадати, як Грицак неодноразово просив, щоб «Фонд оборони країни» надав допомогу його працівникам», – зазначив Геннадій Корбан.

За його словами, про Василя Грицака країні ще доведеться багато чого дізнатися. «А поки що я вирішив подати в суд, щоб відсудити по 50 копійок з кожного (Шокіна і Грицака. – Ред.) за наклеп», – резюмував лідер УКРОПу.