На адмінкордоні з Кримом правоохоронці побили журналістку – ATR

Про це у Facebook повідомив заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

«Як тільки що повідомили з блокади, сьогодні, в День Гідності, на адміністративному кордоні з Кримом при виконанні своїх професійних обов'язків, українським спецназом була побита прикладом у живіт кореспондент ATR Гульсум Халілова», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.

Сьогодні на місце обвалення електроопор в Чаплинку прибули представники поліції, щоб ремонтники змогли заземлити опори, у зв'язку з цим спецназівці оточили підірвані лінії електропередач та учасників блокади Криму.