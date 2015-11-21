У Херсонській області правоохоронці оточили підірвані ЛЕП для доступу до них ремонтних бригад – поліція

17:48, 21 листопада 2015
Політика
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 У Чаплинському районі Херсонської області правоохоронці оточили підірвані лінії електропередач (ЛЕП) для забезпечення доступу до них ремонтних бригад.

Активістів оточили озброєні люди / Шевкет Наматуллаєв

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив керівник підрозділу Національної поліції Ілля Ківа, коментуючи заяву про оточення спецназом учасників блокади Криму.

"Це мій підрозділ вийшов у зону можливого падіння і оточив цю територію, щоб дати можливість технікам приїхати і заварити ці стовпи", - заявив представник поліції.

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За його словами, «дві опори на Чаплинському напрямку знаходяться в аварійному стані і в будь-який момент можуть впасти, а протестувальники перебувають у катастрофічній близькості від них. Наше завдання - дати можливість ремонтним групам провести ремонтні роботи".

Ківа додав, що зазначені ЛЕП постачають електроенергію також до Херсонської і Миколаївської областей.

"Дані дії спрямовані і проти України. Потрібно відокремлювати мух від котлет: або ми працюємо проти супротивника, або проти українського народу. Якщо ці стовпи впадуть, можуть постраждати мирні громадяни", - зазначив Ківа.

Раніше журналіст Осман Пашаєв повідомив, що в Херсонській області озброєні спецназівці оточили учасників акції з блокади Криму, які протестують проти ремонту пошкоджених ліній електропередач, що подають електроенергію на окупований півострів.

Зазначимо, в ніч з 19 на 20 листопада в Херсонській області відключили лінію енергопостачання «Мелітополь-Джанкой», що передає електроенергію з материкової частини України в окупований Крим, яка напередодні була пошкоджена. За попередньою інформацією, до опор прив'язали мінометні міни калібром 82 мм, дві міни не спрацювали. За фактом відкрито кримінальне провадження. У зв'язку з інцидентом жителів півострова попередили про можливі припинення електропостачання.

Нагадаємо, активісти "Громадської блокади Криму" вимагають припинення поставок електроенергії на анексований півострів, щоб "окупанти переглянули свої дії" проти України.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада на Херсонщині в результаті підривів електричних опор виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.

Posted by Amina Amina on 21 ноября 2015 г.

СРОЧНО!!!Фото с места противостояния. Нацгвардия и батальон Херсон пытаются оттеснить от поврежденных электроопор участников блокады Крыма препятствующих проведению ремонтных работ

Posted by Шевкет Наматуллаев on 21 ноября 2015 г.

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