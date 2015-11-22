"Події 31 серпня": у Києві затримали ще одного "свободівця"

Про це повідомляє сайт Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

«У ніч на 22 листопада 2015 року міліція затримала активіста ВО "Свобода", учасника російсько-української війни, новообраного депутата Броварської міської ради Сергія Бойка», - йдеться в повідомленні і зазначається, що причиною арешту активіста працівники поліції назвали «події 31 серпня».

За інформацією прес-служби, Бойка утримують у Подільському райвідділі МВС та не допускають до нього народних депутатів.

Біля міліційної будівлі збираються активісти на підтримку свободівця. В будь-який момент Сергія можуть судити - швидше за все в Печерському райсуді.

У прес-службі уточнили, що затриманий під час Революції гідности був поранений силовиками біля Святошинського райвідділу міліції. Із початком бойових дій пішов добровольцем на схід України. Воював у складі батальйону "ОУН". 25 жовтня обраний депутатом Броварської міської ради.

Довідка УНІАН. 31 серпня після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під ВР викликало на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.