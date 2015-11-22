Порошенко про провокації на матчі "Динамо"-"Челсі": стежка веде до Росії

Провокації на матчі «Динамо»-«Челсі» 20 жовтня у Києві були організовані за підтримки Росії.

Про це президент України Петро Порошенко заявив на зустрічі з гравцями національної збірної з футболу, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

На зустрічі віце-президент УЄФА та віце-президент Федерації футболу Григорій Суркіс сконцентрував увагу президента на проблемах, які існують в українському футболі, особливо наголосивши на важливості невідкладного вирішення питання безпеки на футбольних аренах України відповідно до європейських футбольних норм. Він також звернувся з проханням створити відповідний координаційний орган для вирішення таких питань.

Коментуючи цю ситуацію, президент зазначив, що, за його інформацією, «коріння цих провокацій йдуть не з України». За його словами, є всі підстави казати, що за останніми провокаціями на матчі «Динамо» – «Челсі» стежка веде до Росії з метою створити ситуацію і звинуватити Україну в расизмі. Президент повідомив, що доручив Національній поліції та СБУ ретельно розібратися в цьому інциденті та висловив сподівання, що УЄФА прийме виважене рішення щодо цього епізоду.

«Не може страждати Україна, страждати світ футбольних вболівальники та глядачі, страждати репутації країни»,- наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня на НСК "Олімпійський" під час футбольного матчу між командами «Динамо» та «Челсі» група фанатів атакувала чотирьох темношкірих чоловіків.

За фактом бійки міліція відкрила кримінальне провадження.