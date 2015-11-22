У Брюсселі відбудеться засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО





Про це повідомляє Місії України при НАТО, до складу української делегації увійдуть народні депутати Іванна Климпуш-Цинцадзе (партія "Блок Петра Порошенка"), Юрій Береза ("Народний фронт"), Олексій Скрипник ("Об'єднання "Самопоміч"), Андрій Кожем'якін (ВО "Батьківщина"), Ірина Геращенко ("Блок Петра Порошенка").

Міжпарламентська рада Україна-НАТО обговорить загострення безпекової ситуації в Україні, а також виклики створеної Росією технології гібридної війни для країн-членів та партнерів НАТО. Крім того, розглядатимуться питання подальшої політичної та практичної підтримки НАТО Україні для протистояння російській агресії.

Окрему увагу буде приділено удосконаленню Річних національних програм співробітництва нашої держави з НАТО.

24 листопада українські парламентарії візьмуть участь у конференції на тему: "Майбутнє України: внутрішня та міжнародна згуртованість", що організовується Асоціацією Атлантичного договору (ATA) і Центром з питань безпеки, розвитку та верховенства права (DCAF).