День у зоні АТО: бойовики обстрілювали військових на Донецькому напрямку
Як і в попередні дні, сьогодні терористи зосередили вогонь на Донецькому напрямку, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Сьогодні у зоні проведення антитерористичної операції терористи знову зосередили вогонь проти українських бійців на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
«Як і у попередні дні, сьогодні терористи зосередили вогонь на Донецькому напрямку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці обстрілювали Авдіївку, Мар’їнку, Піски та Опитне. На Артемівському напрямку зробили постріл з 82-міліметрового міномету у бік селища Луганське», - повідомили у штабі.
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Крім того, з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники вели прицільний вогонь по позиціях українських бійців біля Опитного, а з 82-міліметрових мінометів - по урочищу Суходол на Луганському напрямку, додали у прес-центрі.