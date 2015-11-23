“Укроп проти Редиски”: звучить як назва казки, але насправді мова йде про політичний плакат в Україні. На ньому зображений кріп і корінь редьки, остання при цьому остання зображена не в найкращому світлі і явно нагадує образ президентської партії Петра Порошенка “Cолідарність”. Про це пише у своїй статті "Україна: буремна осінь Порошенка" Deutsche Welle.

Цього літа опозиційний політик Геннадій Корбан використовув такі плакати, намагаючись перемогти на довиборах та отримати мандат до українського парламенту. Українське слово “кріп” або ж укроп стало назвою нової політичної партії, яку й очолив 45-річний Корбан. Багато з членів партії боролися проти проросійських сепаратистів та вважають себе справжніми патріотами. Корбан ті вибори програв.

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Тим не менше, на місцевих виборах 25 жовтня, УКРОП, використовуючи критичні слогани щодо політики Порошенка, зміг отримати вісім відсотків голосів. Тому неочікуваний арешт Корбана у суботу і здійняв таку бурю.

Згадуючи справу Тимошенко

Відео арешту, оприлюднене Службою безпеки України, нагадує сцену з бойовика: люди в масках та у камуфляжі намагаються увійти до квартири Корбана у Дніпропетровську. Двері зрештою виламують і чоловіки прориваються у квартиру, схоплюючи на вигляд зляканого політика як небезпечного злочинця. Генеральна прокуратура та СБУ звинувачують Корбана у розкраданні коштів, викраденні людей та перебуванні у складі злочинної організації. Він усі звинувачення відкидає. У вівторок уранці його відпускають, аби знову затримати за новим обвинуваченням. Деталі нікому невідомі.

Український президент захищає дії судової системи проти Корбана, аргументуючи це тим, що усе відбувається в рамках боротьби з корупцією. Політична партія УКРОП скаржиться на “політичні репресії” та закликає своїх прихильників приєднатися до акцій протесту у Києві. Певні критичні висловлювання звучать також і у межах правлячої коаліції. Як Батьківщина колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, так і Самопоміч, на чолі з мером Львова Андрієм Садовим, піддають критиці арешт Корбана.

Останній заявляє, такі дії більше нагадують “політичне переслідування” уже після втечі колишнього президента Віктора Януковича до Росії – та викликають чітку асоціацію зі скандальною справою, порушеною проти Юлії Тимошенко у 2011, яку жорстко розкритикували на міжнародному рівні.

Боротьба влади з олігархами

Арешт Корбана може бути “початком великого протистояння між президентом Порошенком та його опонентами,” – каже київський журналіст Сергій Руденко в інтерв’ю DW.

Руденко каже, що на події, пов’язані з Корбаном, треба дивитися в контексті “дуже складних відносин” між Порошенком і впливовим олігархом Коломойським. Корбан вважається довіреною особою Коломойського. Обидва – надзвичайно заможні бізнесмени.

Коли Коломойського призначили губернатором Дніпропетровської області після приходу нової влади у Києві у 2014 році, він узяв Корбана з собою. Обидва допомагали українській армії в боротьбі проти проросійських сепаратистів на Сході, завдяки чому і досі користуються повагою в країні.

Тим не менш, критики звинувачують Коломойського у створенні такої собі “приватної армії” з добровольчих батальйонів. Крім того, у 2015 він посварився з Порошенком через нафтову компанію. Згодом, мільярдер був змушений піти у відставку з поста губернатора. З тих пір його відносини з Порошенком досить натягнуті. Та при цьому Коломойський майже нічого не сказав про арешт свого надійного союзника Корбана.

З арештом Корбана, Порошенко ризикує зануритися у глибокий внутрішньополітичний конфлікт з досить непередбачуваними наслідками, кажуть оглядачі у Києві. Деякі бачать загрозу для правлячої коаліції і навіть попереджають про нові дострокові вибори. Для країни, розхитаної війною і тяжкою кризою протягом останніх двох років, це не дуже гарний розвиток подій.