Корбан повідомив Шокіну, що Дніпропетровський військовий госпіталь можна оформляти в держвласність

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер партії УКРОП Геннадій Корбан.

"Поки дідусь Шокін шукає бабусь, які по копієчці скидалися на "Фонд оборони країни", ми зробили за нього непогану роботу. Зараз в руках я тримаю рішення Дніпропетровського апеляційного суду, який постановив повернути військовий госпіталь у власність держави", - написав він.

Політик нагадав, що мова йде про більш ніж 10 тисяч квадратних метрів нерухомості і близько 4 гектарів землі в центрі міста, які потрапили у власність російського "ВТБ Банку" за ціною, що не відповідала його реальній вартості.

За словами політика, "ВТБ Банк" намагався вилучити госпіталь як заставне майно як раз в той момент, коли в Дніпропетровськ почали привозити поранених в зоні АТО бійців.

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"Шановний пан Шокін, змушений щиросердно зізнатися: тоді я здійснив незаконну дію і виставив охорону біля входу для того, щоб об'єкт не потрапив у руки російського "ВТБ Банку". Потім викликав юристів, прокурорів і співробітників Фонду держмайна та провів нараду з метою сформулювати юридичну позицію – як повернути госпіталь. До вашого відома, пан Шокін, прокурори відмовилися (допомогти)", - підкреслив він.

"Рішення суду має негайну дію. Це означає, що госпіталь вже зараз можна і потрібно переоформляти у власність держави. Пане Шокін, вам допомогти або в цей раз ви самі?", - додав Корбан.