Суд дозволив проводити агітацію у Маріуполі та Красноармійську - нардеп
22:33, 23 листопада 2015Політика
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Київський апеляційний адміністративний суд дозволив проводити агітацію у Маріуполі та Красноармійську.
Суд дозволив проводити агітацію в Маріуполі та Красноармійську / visitdonbass.info
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат від фракції "Блоку Петра Порошенка" Світлана Заліщук.
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"Щойно виграли суд – тепер у Маріуполі й Красноармійську можна проводити агітацію всупереч постанові ЦВК, яка таку агітацію на виборах 29 листопада забороняла", - зазначила вона.
Тепер, за її словами, "усі демократичні сили, які хочуть поборотися за владу в Маріуполі, отримали додаткову можливість донести свою думку до людей".
"Таке рішення щойно ухвалив Київський апеляційний адмінсуд", - наголосила Заліщук.
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