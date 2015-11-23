Суд дозволив проводити агітацію у Маріуполі та Красноармійську - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат від фракції "Блоку Петра Порошенка" Світлана Заліщук.

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"Щойно виграли суд – тепер у Маріуполі й Красноармійську можна проводити агітацію всупереч постанові ЦВК, яка таку агітацію на виборах 29 листопада забороняла", - зазначила вона.

Тепер, за її словами, "усі демократичні сили, які хочуть поборотися за владу в Маріуполі, отримали додаткову можливість донести свою думку до людей".

"Таке рішення щойно ухвалив Київський апеляційний адмінсуд", - наголосила Заліщук.