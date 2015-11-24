Нардеп підтвердив наявність конфлікту всередині БПП: є охочі залишити фракцію

Про це він заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Так, говорячи про нардепа від БПП Сергія Березенка, Фірсов нагадав, що цей депутат раніше працював у команді екс-мера Києва Леоніда Черновецького, у зв'язку з чим "деяким молодим особам у фракції БПП не подобається присутність там Березенка".

Крім того, за словами Фірсова, у деяких депутатів є бажання залишити фракцію БПП. Разом з тим, Фірсов не назвав прізвища охочих вийти з фракції, але, за його словами, йдеться про 5-10 депутатів.

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Також, за словами Фірсова, дуже багато людей у фракції БПП висловлювали чітке невдоволення діями прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. "Ні реформ, ні нормальної, зрозумілої депутатам і громадянам стратегії розвитку", - заявив Фірсов, зазначивши також, що досі у Верховну Раду не представлений проект бюджету.

Раніше УНІАН повідомляв, що на засіданні парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" увечері 23 листопада група депутатів звинуватила частину керівництва фракції в корупції та організації інформаційних провокацій.