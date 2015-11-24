Луценко заперечує наявність конфлікту у фракції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

“У нас на фракції завжди відбуваються відкриті розмови. І те, що засоби масової інформації, по завданню своїх ляльководів, хочуть видати за скандал, є просто нормальною розмовою відкритих людей”, - сказав він.

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Лідер фракції підкреслив, що “жодного скандалу на фракції не відбулося”.

За словами депутата, на фракції “завжди відбувається пряма розмова відвертих людей, в тому числі, неприємні одне одному речі ми звикли говорити в очі”.

На запитання про те, що начебто депутат Сергій Березенко на засіданні фракції говорив про те, що начебто деякі депутати БПП отримують якісь доплати, Луценко сказав: “Березенко вибачився перед депутатами фракції за своє необережне висловлювання на одному з телеканалів про те, що нібито депутати отримують доплати від олігархів. Він на фракції заявив, що мав на увазі окремих депутатів, але в жодному разі не мав наміру дискредитувати усіх депутатів українського парламенту”.

В той же час депутат зазначив, що йому не відомо, про кого з депутатів може йти мова.

“Наша фракція не займається обслуговуванням жодного олігархічного клану. І це їм не подобається. Зараз розроблена операція з дискредитації БПП як стрижня стабільності Верховної Ради”, - сказав депутат.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо того, що начебто близько 10 депутатів можуть вийти із фракції через незгоду з такими “корупційними схемами” у фракції, Луценко зокрема зазначив, що БПП — вільна фракція. “І на відміну від відомого радикала, я не збираюся звинувачувати тих, хто виходить, в тому, що хтось їх купив. Ми вільна фракція. Хто хоче — може вийти. Я нікого не тримаю. Я не феодал і не рабовласник”, - сказав лідер фракції і додав, що заяви щодо корупції повинні мати під собою підгрунтя.

Він також зазначив, що йому не відомо про намір когось із депутатів виходити із фракції.

Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що 23 листопада на засіданні фракції «БПП» стався конфлікт: депутати звинувачували керівництво фракції в корупції та організації інформаційних провокацій.