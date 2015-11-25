З’їзд суддів затвердив новий склад Ради суддів України

Під час попереднього засідання з’їзд суддів обрав 26 членів Ради з необхідних 33, через що була оголошена перерва, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Судової влади України.

Після перерви повторним таємним голосуванням делегати обрали чотирьох із семи членів, яких планували, інші претенденти не набрали необхідної кількості голосів. Після чого було ще одне таємне голосування, у результаті якого делегати з’їзду таки обрали ще трьох членів Ради суддів України.

Близько половини новообраного складу Ради суддів України обрані повторно.

Читайте такожГолова Верховного суду: заяви про звільнення всіх суддів потрібні для відволікання від економічних проблем

Рада суддів України – це колегіальний орган, який у період між з'їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування.

Раніше УНІАН повідомляв, що з'їзд суддів прийняв рішення про відставку судді Конституційного суду України Василя Бринцева, обраного за квотою з'їзду суддів. Учасники з'їзду проголосували за звільнення судді КС у зв'язку із закінченням 9-річного терміну його повноважень.