З'їзд суддів прийняв рішення про відставку судді Конституційного суду

23:45, 12 листопада 2015
Політика
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З'їзд суддів прийняв рішення про відставку судді Конституційного суду України Василя Бринцева, обраного за квотою з'їзду суддів.

фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на ХІІІ з'їзді суддів підтримали 374 делегати, 8 були проти.

Учасники з'їзду проголосували за звільнення судді КС у зв'язку із закінченням 9-річного терміну його повноважень.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на думку голови Верховного суду Ярослава Романюка, заяви високопосадовців про необхідність звільнення всіх суддів є спробою відвернути увагу суспільства від економічних проблем у державі.

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