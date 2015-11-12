З'їзд суддів прийняв рішення про відставку судді Конституційного суду
23:45, 12 листопада 2015Політика
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З'їзд суддів прийняв рішення про відставку судді Конституційного суду України Василя Бринцева, обраного за квотою з'їзду суддів.
Прийнято рішення про відставку судді Конституційного суду Василя Бринцева / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на ХІІІ з'їзді суддів підтримали 374 делегати, 8 були проти.
Учасники з'їзду проголосували за звільнення судді КС у зв'язку із закінченням 9-річного терміну його повноважень.
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Раніше УНІАН повідомляв, що на думку голови Верховного суду Ярослава Романюка, заяви високопосадовців про необхідність звільнення всіх суддів є спробою відвернути увагу суспільства від економічних проблем у державі.
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