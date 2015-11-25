Путін вперше за п'ять днів відреагував на енергетичну блокаду окупованого Криму

Про це заявив президент Росії Володимир Путін у ході засідання президії Держради в Нижньому Тагілі, передає РІА Новости.

"Потрібно сьогодні зробити все, щоб працювали тимчасові джерела генерації, а до 20 грудня, як ми домовлялися, щоб була вже покладена перша нитка енергомосту. Ну, а влітку 2016 року і друга гілка", - сказав він.

Читайте такожЧубаров: Енергетична блокада Криму змусить розглядати деокупацію півострова на міжнародному рівні

Крім того, Путін подякував кримчанам за "їхню стійкість, за готовність перенести певні негаразди, пов'язані з цією енергоблокадою".

При цьому президент РФ запевнив, що ці проблеми будуть подолані.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованому Криму припинена робота великих промислових підприємств, для дітей оголосили позапланові канікули до 30 листопада.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області унаслідок підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.