Путін вперше за п'ять днів відреагував на енергетичну блокаду окупованого Криму
Проблеми з енергопостачанням Криму будуть подолані.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін у ході засідання президії Держради в Нижньому Тагілі, передає РІА Новости.
"Потрібно сьогодні зробити все, щоб працювали тимчасові джерела генерації, а до 20 грудня, як ми домовлялися, щоб була вже покладена перша нитка енергомосту. Ну, а влітку 2016 року і друга гілка", - сказав він.
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Крім того, Путін подякував кримчанам за "їхню стійкість, за готовність перенести певні негаразди, пов'язані з цією енергоблокадою".
При цьому президент РФ запевнив, що ці проблеми будуть подолані.
Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованому Криму припинена робота великих промислових підприємств, для дітей оголосили позапланові канікули до 30 листопада.
Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області унаслідок підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.