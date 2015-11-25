Крим без світла: великі підприємства призупинили роботу, дітей відправили на канікули
Так звана влада Криму розробляє заходи для економії енергії в умовах режиму надзвичайної ситуації (НС), введеної через припинення перетоків з материкової України.
Призупинено роботу великих промислових підприємств, для дітей оголосили позапланові канікули до 30 листопада, передає ТАСС.
Зокрема, на лінії не вийшли тролейбуси - тимчасово закрито підприємство "Кримтролейбус". Не працюють також "Пневматика", "Сімферопольсільмаш", Сімферопольські ремонтно-механічний та електротехнічні заводи, машинобудівний "Прогрес", пивобезалкогольний комбінат "Крим", виробниче об'єднання "Кримпласт", електромеханічне підприємство "Фірма Селма", винний завод "Діоніс", оборонний завод "Фіолент" і компанія "Зоря".
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Майже всі вони є стратегічними підприємствами і найбільшими платниками податків до бюджету анексованого Криму.
При цьому соціально значущі об'єкти будуть забезпечені електроенергією у повному обсязі.
Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області унаслідок підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.
Вчора в "Укренерго" повідомили, що в Херсонській області відновили одну з пошкоджених опор ЛЕП.