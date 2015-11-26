Ватажок бойовиків "ЛНР" хоче узгодити "вибори" з Києвом
09:43, 26 листопада 2015Політика
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Місцеві "вибори" в самопроголошеній "ЛНР", заплановані на 21 лютого, з великою ймовірністю відбудуться за законом, який буде узгоджено в ході переговорів з Києвом.
Раніше Плотницький переніс "вибори" на 2016 рік / ghall.com.ua
Про це заявив так званий глава "ЛНР" Ігор Плотницький, передає РІА Новости.
"Мені здається, що вибори відбудуться за законом, який буде узгоджено в ході обов'язкових прямих переговорів між представниками "народних республік" та Києва", - зазначив Плотницький.
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Він уточнив, що в тому, що такі переговори тривають і "дають обнадійливі результати, безсумнівна заслуга російської дипломатії, а також Німеччини і Франції".
Нагадаємо, в жовтні так звана влада "ДНР" і "ЛНР" погодилася перенести "місцеві вибори" на 2016 рік.
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