Ватажок бойовиків "ЛНР" визначився з датою "місцевих виборів"

Про це повідомляє один з ресурсів сепаратистів.

"Перенести день проведення перших виборів місцевих голів та територій, на яких вони проводяться,... з 1 листопада 2015 року на 21 лютого 2016 року", - йдеться в указі ватажка бойовиків.

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Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко підписав "указ" про перенесення псевдовиборів на 20 квітня 2016 року.

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за його підсумками заявив, зокрема, учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".