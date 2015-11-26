Поліція: автом МВС, яке збило на смерть киянку, керував вільнонайманий водій (відео)

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Києві.

"За кермом службового автомобіля автогосподарства МВС України перебував вільнонайманий водій", - сказано в ньому.

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Нагадаємо, близько 9:00 у четвер у Подільському районі Києва іномаркою з номерами МВС була збита 41-річна киянка, яка померла до приїзду швидкої допомоги.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відео з місця події доступно за посиланням. Попереджаємо, що відео не рекомендується до перегляду людям зі слабкими нервами.