В Києві поліцейське авто на смерть збило жінку на пішохідному переході

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Києві.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9:00 у Подільському районі Києва.

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"Іномарка з синіми номерами" на пішохідному переході збила 41-річну киянку, яка померла до приїзду швидкої допомоги.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали водія транспортного засобу, свідків та очевидців події.

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"За фактом ДТП на Подолі за участю поліцейського автомобіля розпочато кримінальне провадження", - сказано у повідомленні.

Провадження розпочато за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.