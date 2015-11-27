Єврокомісія анонсувала зустріч Юнкера та Порошенка 30 листопада в Парижі
13:39, 27 листопада 2015Політика
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В Європейській комісії анонсували зустріч президента ЄК Жана-Клода Юнкера з президентом України Петром Порошенком на полях Паризького саміту з питань клімату у понеділок, 30 листопада.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі сказала речник Єврокомісії Міна Андрєєва.
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“Президент Юнкер візьме участь у конференції ООН з питань зміни клімату в понеділок у Парижі разом з іншими лідерами. В рамках конференції відбудуться двосторонні зустрічі, зокрема, з прем’єр-міністром Канади Трудо та президентом України Петром Порошенком», - зазначила вона.
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