Байден і Юнкер: санкції проти РФ повинні бути пов'язані з виконанням Мінських угод
11:37, 04 листопада 2015Політика
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Віце-президент США Джозеф Байден і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер відзначають, що введені проти Російської Федерації санкції повинні бути пов'язані з повним виконанням Мінських угод.
Байден і Юнкер вважають необхідним зв'язок санкцій з Мінськими угодами / ec.europa.eu
Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого Дому з посиланням на телефонну розмову Байдена і Юнкера.
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"Лідери погодилися, що санкції проти Росії повинні бути пов'язані з повним виконанням Мінських угод і що Україні невідкладно потрібно рухатися в напрямку подальших економічних та антикорупційних реформ", - йдеться в повідомленні.
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