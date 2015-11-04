Байден і Юнкер: санкції проти РФ повинні бути пов'язані з виконанням Мінських угод

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого Дому з посиланням на телефонну розмову Байдена і Юнкера.

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"Лідери погодилися, що санкції проти Росії повинні бути пов'язані з повним виконанням Мінських угод і що Україні невідкладно потрібно рухатися в напрямку подальших економічних та антикорупційних реформ", - йдеться в повідомленні.

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