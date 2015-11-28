ЦВК достроково припинила повноваження деяких членів Маріупольського міськвиборчкому
Сьогодні відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провів Голова Комісії Михайло Охендовський.
Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.
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Як зазначається в повідомленні, Комісія внесла зміни до складу низки ТВК, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 6 вересня 2015 року № 230 "Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення та міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів".
Зокрема, достроково припинено повноваження наступних членів Маріупольської міської виборчої комісії: Кучеренка І.П., Гаврилова Д.С., Іщенко Є.П. Замість них до складу вказаної комісії включено Набережних Б.О. (призначено заступником голови Маріупольської МВК), Агєєва В.П. та Журавльову І.В., підкреслюється в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську на Донеччині не відбулося. Територіальні виборчі комісії цих міст відмовились передавати дільничним виборчим комісіям бюлетені, надруковані "Приазовським робочим", через пошкодження, а також помилки в них. Відповідно, виборці Маріуполя та Красноармійська не змогли взяти участь у місцевих виборах.
Верховна Рада призначила місцеві вибори у Маріуполі та Красноармійську на 29 листопада.
24 листопада Центральна виборча комісія заявила, що надрукувала бюлетені для голосування на виборах у Маріуполі і Красноармійську. Станом на 27 листопада, всі ДВК Маріуполя та Красноармійська отримали виборчі бюлетені.